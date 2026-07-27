به گزارش خبرنگار مهر، سهمیه ساره جوانمردی برای شرکت در مسابقات پاراتیراندازی بازی های پاراآسیایی از حضور در رقابت های جام جهانی صربستان به دست آمد.

جوانمردی همراه با علی گلوی تنها پاراتیراندازان اعزامی به جام جهانی صربستان هستند. جوانمردی و گلوی در مرحله مقدماتی جام جهانی صربستان که با حضور همه شرکت کنندگان برگزار شد در گروه های خود به ترتیب در رده های اول و چهارم ایستادند و وارد مرحله نهایی شدند.

رقابت های این مرحله برای تعیین رده بندی نهایی شرکت کنندگان امروز برگزار می شود اما به گفته مربی تیم ملی پاراتیراندازی، با توجه به عملکرد ساره جوانمردی و علی گلوی، سهمیه آنها برای شرکت در بازی های پاراآسیایی و همچنین مسابقات قهرمانی جهان قطعی شده است.

فتح الله دلفانی خان مربی تیم ملی پاراتیراندازی که البته همراه با ساره جوانمردی و علی گلوی به جام جهانی صربستان اعزام نشده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جام جهانی صربستان آخرین فرصت برای کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان (شهریور - کره جنوبی) و همچنین بازی های پاراآسیایی (۲۶ مهر تا ۵ آبان - ناگویا) است و به همین دلیل با تعداد زیادی شرکت کننده آغاز شد.

وی تصریح کرد: روز گذشته رقابت های مقدماتی میان شرکت کنندگان برگزار شد تا برترین های آنها برای رقابت های نهایی و رده بندی شرکت کنندگان مشخص شوند. ساره جوانمردی و علی گلوی به ترتیب در گروه های خود اول و چهارم شدند و از این مرحله صعود کردند.

مربی تیم ملی پاراتیراندازی تاکید کرد: رقابت های نهایی امروز برگزار می شود اما با توجه به عملکردی جوانمردی و گلوی داشتند، سهمیه آنها برای هر دو رویداد کره جنوبی و ناگویا یعنی مسابقات قهرمانی جهان و بازی های پاراآسیایی قطعی شده است.

دلفانی خان همچنین در مورد دلیل غیبت خود در جام جهانی صربستان گفت: همزمان با این رقابت ها، اردوی دیگر پاراتیراندازان در تهران در جریان است. به همین دلیل و به خاطر عقب نماندن از برنامه های تمرینی، بنده در تهران ماندم تا تمرینات را دنبال کنم. آقای نظامی همراه با ساره جوانمردی و علی گلوی عازم صربستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساره جوانمردی در حالی برای بازی های پاراآسیایی صاحب سهمیه شده است که بعد از کسب مدال طلا در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به صورت رسمی از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد و طی این مدت هم هیچ ورود دوباره ای به تیم ملی و اردوهایش نداشت. با این حال چندی پیش برای بازگشت اعلام آمادگی کرد.

پیش از این قرار بود ساره جوانمردی همراه با تیم ملی پاراتیراندازی از حضور در رقابت های گرندپری صربستان برای کسب سهمیه تلاش کند. این برنامه برای ۲۶ خرداد اما به دلیل مشکلات ویزا از دستور کار کلی تیم ملی پاراتیراندزای خارج شد. بدین ترتیب جوانمردی از کسب سهمیه در آن رقابت ها بازماند و فرصت کسب سهمیه او به جام جهانی صربستان موکول شد.