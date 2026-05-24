شرط اعزام پاراتیراندازان به قهرمانی جهان/ تا ناگویا ۶ اردو داریم

فتح اله دلفانی خان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوی تیم ملی پاراتیراندازی که به میزبانی استان مازندران در جریان است، گفت: برای تشکیل این اردو ۱۸ نفر را در فهرست اردونشینان قرار دادیم. فهرستی بلندی از اردونشینان را برای این اردو تشکیل دادیم چراکه می خواهیم تا زمان بازی های پارالمپیک ملی پوشان را زیر نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به در پیش بودن بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ تصریح کرد: البته تمرکز اصلی روی ورزشکارانی است که برای حضور در این بازی ها آماده می شوند. به همین دلیل اردونشینان را به صورت متمرکز و غیرمتمرکز زیر نظر داریم. ملی پوشان اعزامی به ناگویا را به صورت مستقیم در اردوی متمرکز زیر نظر داریم. سایر ورزشکاران هم در شهر خود و زیر نظر مربیان شان تمرین می کنند اما کادر فنی تیم ملی با دریافت گزارش وضعیت، در جریان روند برنامه های آنها هم قرار دارد.

مربی تیم ملی پاراتیراندازی با تاکید بر اینکه ۱۰ ورزشکار در اردوی متمرکز این تیم حضور دارند، در مورد برنامه های آماده سازی این تیم توضیح داد و خاطرنشان کرد: فعلا تمرینات را در قالب اردوی داخلی دنبال می کنیم اما دو اعزام به صربستان داریم. اولین اعزام به این کشور ۲۶ خرداد و برای حضور در رقابت های گرندپری صربستان انجام می شود.

وی ادامه داد: این رقابت ها فرصتی برای کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ است. ساره جوانمردی، نسرین شاهی، فائزه احمدی، سیدمحمدرضا میرشفیعی، مصطفی خادم، مبینا مسلمی، زهرا جعفری و مهسا حاجی محمدی ترکیب تیم اعزامی پاراتیراندازی به صربستان را تشکیل می دهند. از این ترکیب جوانمردی و مسلمی باید ورودیه بازی های پاراآسیایی را در صربستان کسب کنند. حضور در رقابت های این کشور برای دیگر ملی پوشان اعزامی هم حکم آماده سازی را دارد.

دلفانی خان یادآور شد: علی گلوی هم در فهرست تیم اعزامی قرار داشت اما او مشکل پاسپورت داشت ضمن اینکه لازمه حضور در رقابت های گرندپری صربستان برخوردار بودن از کلاس بندی است که گلوی ندارد. بنابراین وی را در این اعزام نداریم اما در دیگر اعزام تیم ملی به صربستان او را در ترکیب خواهیم داشت. اعزام دوم تیرماه انجام می شود.

مربی تیم ملی پاراتیراندازی از مسابقات قهرمانی جهان به عنوان دیگر رویداد پیش روی تیمش یاد کرد و افزود: این رقابت ها شهریورماه به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود. از مجموع اردونشینان، فقط ورزشکارانی که ورودیه بازی های پاراآسیایی را کسب کرده باشند در ترکیب تیم اعزامی به قهرمانی جهان قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: در کل بازی های پاراآسیایی و عملکرد بازیکنان در آن اهمیت زیادی برای مان دارد. به همین دلیل تمرکز اصلی روی این بازی ها است و اینکه از حضور در دیگر رویدادها در راستای عملکرد بهتر در ناگویا بهره ببریم.

دلفانی خان گفت که تیم ملی پاراتیراندازی تا بازی های پاراآسیایی در مجموع ۶ مرحله اردوی آماده سازی دیگر خواهد داشت و ۲ اعزام به صربستان و یک اعزام به کره جنوبی هم در قالب آنها انجام می شود.

مربی تیم ملی پاراتیراندازی همچنین در مورد ساره جوانمردی که بعد از مدت ها دوری از ترکیب این تیم، وارد اردوی آماده سازی شده است گفت: جوانمردی از حدود یک ماه پیش تصمیم به بازگشت گرفت. این نخستین اردویی است که در آن شرکت دارد. این حضور البته به صورت غیرمتمرکز است. فعلا در هماهنگی با فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان و کمیته ملی پارالمپیک زیر نظر مربی خودش تمرین می کند اما در جریان وضعیتش قرار می گیریم.