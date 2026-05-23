بازگشت «ملکه» ۲۲ماه بعد از خداحافظی/ جوانمردی به دنبال ورودیه ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ مدال طلا از حضور در ادوار مختلف بازی های پارالمپیک، ساره جوانمردی را در زمره پرافتخارترین ورزشکاران پارالمپیکی ایران قرار داده است. این تیرانداز که از سال ها پیش لقب «ملکه تپانچه» را یدک می کشد، شهریور دو سال پیش در جریان بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و بعد از قهرمانی در تپانچه ۱۰ متر زنان که منجر به اولین طلا برای کاروان ایران شد، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

طی این مدت بازگشت به میادین یکی از سوالات همیشه مطرح پیرامون این ورزشکار بوده است؛ پرسشی که مسئولان پاسخی امیدوارکننده به آن داشتند اما واکنش خودِ جوانمردی هیچ وقت اینگونه نبود کمااینکه حتی تاکید هم داشت که برنامه ای برای بازگشت ندارد مگر اینکه شرایط تغییر کند.

جوانمردی در یکی از آخرین گفتگوهایش با خبرگزاری مهر اینگونه گفت که «برنامه ای برای بازگشت ندارم. البته شاید اگر شرایط تغییر کرد، تصمیم من هم عوض شود اما فعلا تصمیمم تغییری نکرده است.»

وی حتی در رابطه با شرایط مدنظر برای تغییر اینگونه عنوان کرد که «یک بخش آن شخصی است و بخشی هم به شرایط ورزشی کشور مربوط می شود. باید ببینم وضعیت فعلی با شرایط من همخوانی دارد یا نه، فعلا که ندارد.»

ساره جوانمردی بعد از قهرمانی در پارالمپیک پاریس (شهریور ۱۴۰۳) از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد؛

با این حال امروز برای بازی های پاراآسیایی و ورودیه این بازی ها تمرین می کند

به نظر می رسد که بعد از ۲۲ ماه از تصمیم ساره جوانمردی برای خداحافظی که در میانه راه پارالمپیک پاریس عیان شد، ورق به گونه برگشته که او از تصمیمش بازگشته است و حتی مهیای حضور در بازی های پاراآسیایی شده است، رویدادی که مدعی بود در صورت بازگشت به میادین هم برنامه ای برای حضور در آن ندارد اما حالا در اردوهای آماده سازی اش به سر می برد و قرار است برای کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی هم مسابقه بدهد.

یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی پاراتیراندزای برای بازی های پاراآسیایی به صورت متمرکز و غیرمتمرکز و با حضور ۱۸ اردونشین در جریان است. ساره جوانمردی یکی از اردونشینان این اردو است که به صورت غیرمتمرکز تمریناتش را دنبال می کند.

این نخستین اردویی است که ملکه تپانچه بعد از خداحافظی در آن شرکت کرده است. قرار است جوانمردی در قالب تیم ملی پاراتیراندازی در رقابت های گرندپری صربستان هم شرکت کند. این مسابقات ۲۶ خرداد آغاز می شود و جوانمردی از حضور در آن باید ورودیه لازم برای حضور در بازی های پاراآسیایی را کسب کند.