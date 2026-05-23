به گزارش خبرنگار مهر، حضور در رقابت های گرندپری صربستان یکی از اعزام های مصوب در برنامه آماده سازی تیم ملی پاراتیراندازی است به خصوص که این رقابت ها فرصتی برای کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی به حساب می آید.

تیم ملی پاراتیراندازی که برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آماده می شود، با ترکیبی ۸ نفره در این مسابقات شرکت خواهد داشت.

ساره جوانمردی که ۲۲ ماه بعد از خداحافظی تصمیم به بازگشت گرفته است همراه با نسرین شاهی، فائزه احمدی، سیدمحمدرضا میرشفیعی، مصطفی خادم، مبینا مسلمی، زهرا جعفری و مهسا حاجی محمدی ترکیب تیم اعزامی پاراتیراندازی به صربستان را تشکیل می دهند. این تیم ۲۶ خرداد راهی صربستان می شود.

ساره جوانمردی و مبینا مسلمی دو ملی پوش پاراتیراندازی هستند که ورودیه بازی های پاراآسیایی را ندارند. این دو ملی پوش باید از حضور در صربستان، ورودیه لازم را کسب کنند تا در ترکیب تیم اعزامی به ناگویا قرار بگیرند.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان به میزبانی ژاپن در آیچی و ناگویا برگزار خواهد شد.