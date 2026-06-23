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۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۴

رفع تصرف ۲۱ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵

رفع تصرف ۲۱ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵

کرج-حدود ۲۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان توسط یگان حفاظت اراضی از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع‌کار رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوجبلاغ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای صیانت از اراضی ملی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی، با اجرای ۸ مورد عملیات رفع تصرف، حدود ۲۱ هکتار از اراضی ملی شهرستان ساوجبلاغ توسط یگان حفاظت اراضی از تصرف افراد سودجو آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

کد مطلب 6869003

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