رفع تصرف ۲۱ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع‌کار رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوجبلاغ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای صیانت از اراضی ملی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی، با اجرای ۸ مورد عملیات رفع تصرف، حدود ۲۱ هکتار از اراضی ملی شهرستان ساوجبلاغ توسط یگان حفاظت اراضی از تصرف افراد سودجو آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.