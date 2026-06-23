به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «بانک آمریکا» و «دویچه‌بانک» پیش‌بینی خود را از سیاست‌های پولی فدرال رزرو تغییر داده و اعلام کردند که به دلیل تاب‌آوری بالای اقتصاد آمریکا و اتخاذ رویکردی انقباضی‌تر تحت ریاست کوین وارش، نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. این برآورد با پیش‌بینی‌های پیشین این مؤسسات مبنی بر ثبات نرخ بهره تفاوت دارد.

بانک آمریکا در گزارشی اعلام کرد انتظار دارد فدرال رزرو در ماه‌های سپتامبر، اکتبر و دسامبر، در هر نوبت نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد؛ که این تهاجمی‌ترین برآورد در میان مؤسسات مالی بزرگ محسوب می‌شود. دویچه‌بانک نیز در یادداشتی پیش‌بینی کرد که نرخ بهره در سال جاری میلادی دو بار و هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه در ماه‌های سپتامبر و دسامبر افزایش یابد.

این بازنگری در حالی صورت می‌گیرد که فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما نیمی از اعضای سیاست‌گذار آن اعلام کردند که انتظار افزایش نرخ در سال جاری را دارند. تحلیلگران بانک آمریکا معتقدند الگوی واکنش فدرال رزرو بسیار انقباضی‌تر از تصورات قبلی است.

دویچه‌بانک نیز ضمن اشاره به وجود ریسک در هر دو جهت، احتمال اجماع کمیته بازار آزاد فدرال بر افزایش نرخ در ماه ژوئیه را مطرح کرد، هرچند افت قیمت انرژی و بهبود انتظارات تورمی را عواملی دانست که می‌تواند از فوریت این اقدام بکاهد. طبق داده‌های گروه بورس و اطلاعات مالی لندن، بازارها اکنون مجموعاً ۴۱.۲ واحد پایه افزایش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌خور کرده‌اند. همچنین مؤسساتی مانند بی‌ان‌پی پاریبا و مک‌کواری نیز با این رویکرد انقباضی همراه هستند.