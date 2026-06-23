مهلت ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید امیرعلی آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با اعلام این خبر اظهار داشت: مهلت ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفهای دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور رفاه حال دانشجویان و خانوادههای آنان و با توجه به شرایط خاص کشور، تا روز سیزدهم تیرماه تمدید شده است.
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با اشاره به روند ثبتنامها افزود: فرآیند ثبت درخواستها از اول خردادماه آغاز شده است و تاکنون بیش از ۱۱۰ دانشجو در سامانه سجاد درخواست خود را ثبت کردهاند.
وی تأکید کرد: متقاضیان میتوانند در مهلت تعیینشده با مراجعه به سامانه سجاد، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
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