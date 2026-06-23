احمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین دیرینه سینه‌زنی «کمر به کمر» در این روستا خبر داد و آن را جلوۀ باشکوهی از فرهنگ عاشورایی و سنت‌های کهن سوگواری در ماه محرم دانست.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در میان مردم محلی با عنوان «سینه‌زنی کمر به کمر» شناخته می‌شود، اظهار کرد: این آیین ارزشمند در اسفندماه ۱۴۰۲ با شماره ۳۰۵ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

دهیار قلعه نوخرقان شاهرود با بیان اینکه قدمت این آیین به بیش از چهار قرن می‌رسد، آن را نمادی از هویت مذهبی، همبستگی اجتماعی و انتقال سنت‌های اصیل به نسل‌های آینده توصیف کرد و افزود: در این مراسم، عزاداران در حلقه‌هایی منظم و با گرفتن کمر یکدیگر، نوحه‌های حسینی را با حرکاتی هماهنگ و حماسی اجرا می‌کنند.

معصومی تأکید کرد: حضور کهنسالان، پیرغلامان و سادات در صف‌های نخست این حلقه‌ها، نشان‌دهنده ارادت عمیق مردم به بزرگان و خاندان پیامبر اکرم (ص) است.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای این آیین برای جذب گردشگران مذهبی و فرهنگی، نقش رسانه‌ها را حیاتی خواند و گفت: این مراسم، فراتر از یک سوگواری، یک رویداد فرهنگی و تاریخی است که نیاز به ثبت دقیق و انتشار گسترده دارد. از تمامی فعالان رسانه‌های مجازی، خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا در استان دعوت می‌کنیم تا با حضور در این آیین، شکوه و عظمت آن را در سطح ملی و فراملی به تصویر بکشند.

دهیار قلعه نوخرقان در ادامه به ابعاد اجتماعی این مراسم اشاره کرد و افزود: عزاداری در قلعه‌نوخرقان از شب‌های ابتدایی محرم در حسینیه‌ها آغاز می‌شود و با سنت دید و بازدید هیئت‌ها و حسینیه‌ها، پیوندی عمیق میان مردم رقم می‌خورد. اوج این شکوه در روز عاشورا در محل قتلگاه روستا رقم می‌خورد؛ جایی که با حضور علم، پرچم، نخل و ذوالجناح، و اجرای حلقه‌های متوالی زنجیرزنی و سینه‌زنی کمر به کمر، صحنه‌ای از ارادت بی‌نظیر خلق می‌شود.

معصومی در پایان خاطرنشان کرد: این مراسم با اقامه نماز ظهر عاشورا در قتلگاه به پایان می‌رسد و تجربه‌ای معنوی و حماسی برای تمامی شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان به یادگار می‌گذارد.