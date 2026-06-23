به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همراه با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در رأس یک هیئت عالی‌رتبه وارد اسلام‌آباد شد.



بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان: سناتور اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در پایگاه هوایی نورخان از وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه استقبال کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به سفر رسمی رئیس‌جمهور ایران به پاکستان، این سفر را گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه و گسترش روابط میان دو کشور برادر توصیف کرد.



وی تأکید کرد که پاکستان و ایران از روابطی تاریخی، مذهبی، فرهنگی و برادرانه برخوردارند و دو طرف بر عزم خود برای تحکیم هرچه بیشتر این پیوندها تأکید دارند.



به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، مسئولان و مردم پاکستان از هیئت ایرانی استقبال گرمی به عمل آورده‌اند و انتظار می‌رود این سفر زمینه‌ساز توسعه بیشتر روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک میان تهران و اسلام‌آباد باشد.



وی همچنین افزود که سفر هیئت عالی‌رتبه ایرانی نشان‌دهنده تداوم رایزنی‌ها و تعاملات در سطوح عالی میان دو کشور است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه مناسبات دوجانبه و ارتقای صلح و ثبات در منطقه ایفا کند.