ترامپ: دیروز ۱۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایران به طور کامل با انجام بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای یک دوره طولانی در آینده موافقت کرده است.اگر ایران با این بازرسیهای هستهای موافقت نمیکرد، دیگر هیچ مذاکرهای در کار نبود.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در حال حاضر گفتگوها با ایران بر وفق مراد پیش میرود، مدعی شد: من بر اساس امتیازات بزرگی که تهران واگذار کرد از جمله پذیرش همین بازرسیهای هستهای با رفع محاصره دریایی ایران موافقت کردم.
وی ادعا کرد: من تمام کشتیهای جنگی را در مواضع خود حفظ خواهم کرد تا در صورت لزوم، محاصره دریایی را مجدداً اعمال کنند. این اقدام، پایبندی و شفافیت در پرونده هستهای را تضمین میکند؛ چرا که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، مذاکره دیگری وجود نخواهد داشت. البته در این مرحله، بازگشت محاصره علیه ایران تا حد زیادی بعید و غیرمحتمل است.
ترامپ درباره نحوه آزادسازی داراییهای ایران توسط وزارت خزانه داری امریکا نیز گفت: داراییهایی که وزارت خزانه داری در ارتباط با ایران آزاد میکند، به یک حساب ضمانت (امانی) تحت کنترل و نظارت واشنگتن واریز میشود تا صرفاً برای خرید مواد غذایی و دارویی از کشور خودمان (آمریکا) استفاده شود.
رئیس جمهور آمریکا گفت: دیروز ۱۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد که رقمی بیسابقه است؛ قیمت نفت در حال کاهش است و جهان امنتر شده است.
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