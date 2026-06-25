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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

فرانسه یک نفت‌کش دیگر را توقیف کرد

فرانسه یک نفت‌کش دیگر را توقیف کرد

نیروی دریایی فرانسه مجددا یک نفت‌کش را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور یک نفت کش از مبدأ شهر بریمورسک در شمال غرب روسیه را توقیف کرده است.

وی اضافه کرد: نیروی دریایی فرانسه روز سه‌شنبه نفتکش Deliver را که با نقض قوانین دریایی از سواحل سیسیل حرکت می‌کرد، توقیف کرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده این نفت کش با پرچم کامرون به سمت سنگاپور در حرکت بود.

پیشتر نیز نیروی دریایی فرانسه یک نفت کش به نام تاگور در اقیانوس اطلس و یک نفتش دیگر به نام دینا را توقیف کرده بود.

روسیه نیز اعلام کرده بود که توقیف نفت کش های خارجی توسط کشورهای غربی دزدی دریایی به شمار می رود.

کد مطلب 6870637

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