خشم ترامپ از اروپا به دلیل جنگ ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر مارک روته دبیرکل ناتو به واشنگتن مجددا کشورهای اروپایی را به شکست در حمایت از آمریکا در جریان جنگ با ایران متهم کرد.

وی گفت: آمریکا مبالغ هنگفتی را طی سال های گذشته در حمایت از اروپا هزینه کرده اما همپیمانان اصلی واشنگتن زمانی که نیاز بود در کنار ما نبودند.

ترامپ اضافه کرد که بنابراین می تواند در صورت درخواست کشورهای عضو ناتو به آنها کمک نکند.

وی ادامه داد: ما تمام این پول ها را هزینه کردیم و وقتی می خواهیم برای امور کوچک! کمک دریافت کنیم آنها می گویند نه ترجیح می دهیم کمک نکنیم.

ترامپ با اشاره به کشورهای انگلیس، آلمان و ایتالیا گفت: ما از آنها خواستیم مشارکت داشته باشند اما آنها قبول نکردند.

وی پیشتر در جریان تجاوز به ایران و ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز از اروپایی ها خواسته بود در این روند مشارکت کنند اما کشورهایی اروپایی این درخواست ترامپ را رد کردند. رئیس جمهور آمریکا بارها به خاطر این موضوع خشم خود را نشان داده است.