گرمای هوا مصرف آب در قزوین را تا ۱۵ درصد افزایش داده است

مهدی حسین‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش دمای هوا، میزان مصرف آب در سطح شهرها و روستاهای استان به شکل محسوسی افزایش یافته است.

وی افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دما پس از ۳۵ درجه سانتی‌گراد، بین چهار تا پنج درصد به میزان مصرف آب افزوده می‌شود و با رسیدن دمای هوا به ۳۷ تا ۳۸ درجه که طی هفته گذشته در استان تجربه شد، مصرف آب حدود ۱۵ درصد افزایش یافت.

قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به منابع تأمین آب شرب استان بیان کرد: آب شرب تمامی شهرهای استان به جز شهر آبیک از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و افزایش مصرف، فشار مضاعفی بر این منابع وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش بارندگی‌ها به معنای جبران کمبود منابع آب زیرزمینی نیست، تصریح کرد: اگرچه در سال آبی جاری به طور متوسط حدود ۱۸۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و نسبت به سال گذشته افزایش اندکی داشته‌ایم، اما این میزان همچنان کمتر از متوسط بلندمدت است و تأثیر مستقیمی بر احیای منابع آب زیرزمینی ندارد.

حسین‌خانی ادامه داد: کاهش ذخایر مخازن آب شهر قزوین نیز نگران‌کننده است، به‌طوری که تنها در هفته گذشته سطح آب مخازن حدود یک و نیم متر کاهش یافته و همین موضوع موجب افت فشار آب در برخی مناطق، به‌ویژه شهر قزوین شده است.

وی از شهروندان خواست با مدیریت مصرف، شرکت آب و فاضلاب را در تأمین پایدار آب شرب همراهی کنند و گفت: بخش عمده افزایش مصرف در روزهای گرم سال مربوط به استفاده از کولرهای آبی است؛ به گونه‌ای که یک کولر آبی در صورت فعالیت شش تا هفت ساعته، معادل مصرف روزانه یک نفر آب مصرف می‌کند و اگر مدت استفاده به حدود ۱۲ ساعت برسد، میزان مصرف آن به اندازه آب مورد نیاز دو نفر در شبانه‌روز خواهد بود.

قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به اقدامات این شرکت برای مدیریت مصرف افزود: تولید و انتشار کلیپ‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی درباره روش‌های صرفه‌جویی و همچنین تأمین تجهیزات کاهنده مصرف آب از جمله برنامه‌های شرکت است و این تجهیزات در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته تا مشترکان بتوانند به صورت اقساطی نسبت به تهیه و استفاده از آن‌ها اقدام کنند.