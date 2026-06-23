تداوم هوای گرم در کهگیلویه و بویراحمد؛ کاهش نسبی دما از پنجشنبه

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای مختلف جوی، طی پنج روز آینده جو غالب استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی مناطق افزایش وزش باد و غبار محلی دور از انتظار نیست.
وی افزود: از نظر دمایی، طی دو روز آینده افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای گرم در سطح استان پیشبینی میشود، اما از روز پنجشنبه تا جمعه شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشبینی روزانه مناطق سردسیری و گرمسیری استان گفت: برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی پیشبینی شده و در روز پنجشنبه نیز آسمان صاف، همراه با افزایش وزش باد، غبار محلی و کاهش نسبی دما خواهد بود.
وی با بیان اینکه در شبانهروز گذشته لیشتر با ثبت دمای ۴۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است، تصریح کرد: یاسوج نیز با کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شده است.
کرمی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، در ساعات گرم روز از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند.
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