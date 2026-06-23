کاهش دمای هوا در استان مرکزی از پنجشنبه؛ پایان موج گرما

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی امروز سه شنبه آسمان استان مرکزی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات به ویژه در ساعات عصر تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و نوار شرقی استان موجب افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک از این نواحی به استان مرکزی و خیزش گردوخاک محلی در برخی مناطق مستعد این استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: روز چهارشنبه آسمان این استان در ساعات صبح صاف و غبار آلود و در ساعات بعدازظهر در برخی از نقاط همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

مرادی بیان کرد: بررسی‌ها نشان دهنده ماندگاری هوای گرم تا روز چهارشنبه در استان خواهد بود، اما از روز پنج شنبه به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.