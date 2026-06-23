به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای از بازگشایی تدریجی فضای کشور خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته هماهنگی کشوری و لشکری که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در محل سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، مقرر شده است فضای غرب کشور همانند فضای شرق کشور به‌صورت عملیاتی و ۲۴ ساعته فعال شود.

در این اطلاعیه آمده است: با اجرای این مصوبه، علاوه بر انجام پروازهای داخلی، شرایط لازم برای برقراری پروازهای عبوری از آسمان کشور نیز فراهم خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد که تمامی فرودگاه‌های کشور مطابق شرایط و ضوابط مندرج در نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) امکان فعالیت هوانوردی خواهند داشت و پس از انجام ارزیابی‌های ایمنی لازم، فعالیت عملیاتی آنها به تدریج از سر گرفته می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، نقاط تبادل ترافیکی میان ایران و عراق نیز به‌صورت ۲۴ ساعته عملیاتی شده و محدودیت مربوط به تجهیز هواپیماها به سامانه شناسایی در این مسیر حذف شده است.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که فرودگاه‌های کیش و عسلویه نیز با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و حمایت از رونق اقتصادی کشور، پس از انجام ارزیابی‌های ایمنی لازم، از طلوع تا غروب آفتاب فعالیت عملیاتی خواهند داشت.