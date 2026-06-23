الگوگیری از سیره اهل بیت(ع) راهکار دستیابی به سلامت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع) و شهدای کربلا در سخنانی با محوریت خودسازی، تفاوت انسان‌های برجسته با توده‌های عادی را در توانایی بازنگری درونی دانست و تأکید کرد: بسیاری از مشکلات اجتماعی از ناتوانی افراد در مواجهه با حقیقت نفس خود ناشی می‌شود.

وی با بیان اینکه مسیر تکامل از خودمحوری به خدامحوری و سپس انسان‌محوری می‌گذرد، اظهار کرد: رشد حقیقی زمانی محقق می‌شود که انسان نگاه خود را از منافع فردی فراتر ببرد و به مسئولیت‌های الهی و اجتماعی توجه کند.

این استاد اخلاق، مسئولیت‌پذیری را از ارکان اصلی تحول فردی و اجتماعی برشمرد و هشدار داد: بی‌توجهی به مسئولیت‌های تکلیفی و حقوقی، زمینه‌ساز فروپاشی نظم اخلاقی در جامعه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری تنها به انجام وظایف ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه پذیرش پیامدهای رفتار و تلاش برای اصلاح خطاها را نیز در بر می‌گیرد و بی‌توجهی به آن، مانع رشد واقعی انسان است.

وی با تأکید بر پیوند اخلاق فردی و سلامت جامعه گفت: جامعه از مجموعه افراد شکل می‌گیرد و اصلاح ساختارهای کلان بدون اصلاح رفتارهای فردی، دستاوردی پایدار و مؤثر نخواهد داشت.

این استاد حوزه علمیه افزود: اخلاق زمانی معنا پیدا می‌کند که در عمل و در عرصه‌هایی همچون خانواده، محیط کار و تعاملات اجتماعی متجلی شود و زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای اخلاق‌مدار را فراهم آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در ادامه، مادی‌گرایی، غفلت از خویشتن و نبود انگیزه درونی برای تغییر را از مهم‌ترین موانع خودسازی دانست و تأکید کرد: عبور از این موانع نیازمند تمرین مستمر، نظارت بر رفتار و آگاهی است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره تجلی الهی بر کوه و بی‌هوش شدن حضرت موسی(ع)، محدود بودن ظرفیت انسان در برابر جلوه‌های الهی را یادآور شد و گفت: هر انسان تنها به اندازه ظرفیت خود از این انوار بهره‌مند می‌شود.

این استاد اخلاق با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: نور آنان جلوه‌ای والا از نور الهی است و حفظ این نور در وجود انسان، نیازمند ورع، پاکدامنی، عبادت، ترک گناه و خدمت به خلق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در پایان با هشدار نسبت به غروب نور ایمان در اثر غفلت و گناه، خاطرنشان کرد: حفظ ایمان، پایبندی به اخلاق، مسئولیت‌پذیری و الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع)، مهم‌ترین راهکارهای رشد فردی و دستیابی به سلامت اجتماعی به شمار می‌رود.