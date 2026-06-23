به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی جاسک در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت و انتقال فرآورده‌های نفتی به وسیله مشک‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری»، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان پس از اعزام به محل و انجام اقدامات عملیاتی با قاچاقچیان مواجه شدند که متخلفان به محض مشاهده مأموران با بریدن طناب متصل‌کننده مشک به شناور، محموله سوخت را رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی جاسک، تصریح کرد: در این عملیات مرزبانان موفق شدند یک محفظه پلاستیکی حاوی ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف و ضبط کنند.

سرهنگ مناجاتی با اشاره به ارزش ریالی محموله مکشوفه، بیان کرد: کارشناسان ارزش این میزان سوخت قاچاق را ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی با جدیت در دستور کار مرزبانان قرار دارد و برخورد با سودجویان و قاچاقچیان در حوزه دریایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.