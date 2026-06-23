به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان امروز سه شنبه اعلام کرد که شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس سال جاری به ۴۱۹۲ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت لبنان بیان کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۱۲ هزار و ۱۷۱ نفر نیز مجروح شدند.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزب الله انجام شده است و این رژیم با وجود توافق آتش بس به لبنان حمله می‌کند.

با اصرار ایران و مرتبط کردن توقف جنگ در لبنان با پرونده مذاکرات با آمریکا، لبنان شاهد آرامش نسبی و شکننده است.

رژیم صهیونیستی امروز با حمله به جنوب لبنان باز هم آتش بس را نقض کرد.