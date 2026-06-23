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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

آمار شهدای حملات تل‌‎آویو به لبنان به ۴۱۹۲ نفر رسید

آمار شهدای حملات تل‌‎آویو به لبنان به ۴۱۹۲ نفر رسید

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به ۴۱۹۲ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان امروز سه شنبه اعلام کرد که شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس سال جاری به ۴۱۹۲ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت لبنان بیان کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۱۲ هزار و ۱۷۱ نفر نیز مجروح شدند.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزب الله انجام شده است و این رژیم با وجود توافق آتش بس به لبنان حمله می‌کند.

با اصرار ایران و مرتبط کردن توقف جنگ در لبنان با پرونده مذاکرات با آمریکا، لبنان شاهد آرامش نسبی و شکننده است.

رژیم صهیونیستی امروز با حمله به جنوب لبنان باز هم آتش بس را نقض کرد.

کد مطلب 6869260

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