https://mehrnews.com/x3cpX6 ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰ کد مطلب 6869118 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰ عزاداری سنتی در بخش توکهور هشتبندی میناب میناب-مردم بخش توکهور و هشت بندی میناب برای سالار شهیدان عزاداری سنتی برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6869118 کپی شد مطالب مرتبط قاچاق یک واقعیت تلخ میناب است/لزوم رفع بیکاری جوانان میناب پایگاه شماره ۲ آتش نشانی میناب بزودی راه اندازی می شود خیابانها و معابر تاریک شهر میناب روشن می شود برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر توکهور و هشتبندی میناب.هرمزگان
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