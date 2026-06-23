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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

عزاداری سنتی در بخش توکهور هشت‌بندی میناب

عزاداری سنتی در بخش توکهور هشت‌بندی میناب

میناب-مردم بخش توکهور و هشت بندی میناب برای سالار شهیدان عزاداری سنتی برگزار کردند.

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کد مطلب 6869118

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