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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

امانت‌داری در راه‌آهن بندرعباس؛ طلای ۲۶۰ میلیون تومانی به صاحبش بازگشت

امانت‌داری در راه‌آهن بندرعباس؛ طلای ۲۶۰ میلیون تومانی به صاحبش بازگشت

بندرعباس- مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت:یک قطعه طلا به ارزش ۲۶۰ میلیون تومان که توسط مأمور خدمات ایستگاهی راه‌آهن بندرعباس پیدا شده بود، پس از شناسایی مالک به صاحب آن تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا نصیری برازنده مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: «مجتبی ارچنگی» مأمور خدمات ایستگاهی راه‌آهن بندرعباس، ۲۲ خردادماه یک قطعه طلای گمشده به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیون تومان را در ایستگاه راه‌آهن پیدا نمود و بلافاصله آن را برای پیگیری و شناسایی مالک به قسمت اشیاء گمشده تحویل داد.

️نصیری برازنده گفت: پس از انجام بررسی‌های لازم و شناسایی صاحب این امانت، قطعه طلای مذکور روز سه‌شنبه دوم تیرماه به مالک آن بازگردانده شد.

️مدیرکل راه آهن هرمزگان ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه آقای ارچنگی ابراز داشت این اقدام شایسته، بار دیگر فرهنگ امانت‌داری، صداقت و مسئولیت‌پذیری کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6869157

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