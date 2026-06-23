به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا نصیری برازنده مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: «مجتبی ارچنگی» مأمور خدمات ایستگاهی راهآهن بندرعباس، ۲۲ خردادماه یک قطعه طلای گمشده به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیون تومان را در ایستگاه راهآهن پیدا نمود و بلافاصله آن را برای پیگیری و شناسایی مالک به قسمت اشیاء گمشده تحویل داد.
️نصیری برازنده گفت: پس از انجام بررسیهای لازم و شناسایی صاحب این امانت، قطعه طلای مذکور روز سهشنبه دوم تیرماه به مالک آن بازگردانده شد.
️مدیرکل راه آهن هرمزگان ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه آقای ارچنگی ابراز داشت این اقدام شایسته، بار دیگر فرهنگ امانتداری، صداقت و مسئولیتپذیری کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.
نظر شما