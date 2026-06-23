ساماندهی هزارموکب و آمادگی ۲۰هزار نیروی مردمی جهت تشییع رهبر شهید درقم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد رهبر ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان اظهار کرد: ظرفیتهای گسترده مردمی استان قم در قالب یک قرارگاه مردمی سازماندهی شده، تا فرآیند خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان این مراسم با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به استقبال مجموعههای مردمی از مشارکت در این رویداد افزود: تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از نیروهای مردمی در قالب طرح «جانفدای استان قم» برای حضور در بخشهای مختلف اعلام آمادگی کردهاند و این ظرفیت در حوزههای گوناگون از جمله خادمی، راهنمایی زائران و همکاری در امور انتظامی بهکارگیری خواهد شد.
مسئول قرارگاه مردمی مراسم تشییع رهبر شهید ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این قرارگاه، ایجاد هماهنگی میان تشکلها، هیئات مذهبی، مواکب و مجموعههای اجتماعی استان است تا تمامی ظرفیتهای مردمی در مسیر خدمترسانی مطلوب و شایسته به زائران بهکار گرفته شود.
وی گفت: با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم و زائران در شهر مقدس قم، برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که از تمامی توان اجتماعی موجود در استان برای پشتیبانی از برگزاری هرچه بهتر این مراسم استفاده شود.
رهبر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی مواکب افزود: در حال حاضر یکهزار موکب در فرآیند آمادهسازی قرار دارند تا خدمات مورد نیاز زائران را در بخشهای مختلف ارائه کنند.
وی بیان کرد: همزمان با آمادهسازی مواکب، روند ارزیابی ظرفیتها و توانمندیهای آنها نیز در حال انجام است تا سطح خدمات ارائهشده متناسب با نیازهای زائران ارتقا یابد و زمینه ارائه خدمات منظم و مطلوب فراهم شود.
مسئول قرارگاه مردمی مراسم تشییع رهبر شهید خاطرنشان کرد: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت مواکب و تشکلهای مردمی از جمله محورهای مهم برنامهریزیهای انجامشده برای این مراسم است و تلاش میشود تمامی امکانات موجود در مسیر خدمترسانی به بهترین شکل ساماندهی شود.
وی افزود: حضور فعال مجموعههای مردمی در کنار دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در تسهیل امور زائران و افزایش کیفیت خدمات ایفا کند.
رهبر با تأکید بر جایگاه ویژه قم در میزبانی از این مراسم اظهار کرد: با توجه به اهمیت این رویداد و حضور گسترده زائران از نقاط مختلف، ضرورت دارد همه ظرفیتهای مردمی استان در چارچوبی منظم و هماهنگ به میدان بیایند.
وی ادامه داد: قرارگاه مردمی با مشارکت تشکلها و مجموعههای اجتماعی شکل گرفته است تا توان مردمی استان به صورت یکپارچه در خدمت برگزاری این مراسم قرار گیرد و از پراکندگی ظرفیتها جلوگیری شود.
مسئول قرارگاه مردمی مراسم تشییع رهبر شهید تصریح کرد: هدف اصلی این مجموعه، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اجتماعی و مردمی قم برای فراهم کردن بستر خدمترسانی منظم، مطلوب و در شأن زائران و شرکتکنندگان در این مراسم عظیم است.
قم-مسئول قرارگاه مردمی مراسم تشییع رهبر شهید در قم،گفت:هزارموکب برای خدمترسانی به زائران درحال آمادهسازی اند و تاکنون ۲۰ هزارنفر از نیروهای مردمی برای مشارکت در این امر اعلام آمادگی کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد رهبر ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان اظهار کرد: ظرفیتهای گسترده مردمی استان قم در قالب یک قرارگاه مردمی سازماندهی شده، تا فرآیند خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان این مراسم با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
نظر شما