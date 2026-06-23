دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر سه‌شنبه در آیین آغاز به کار دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» اظهار کرد: صنعت فرش دستباف ایران با وجود مشکلات و محدودیت‌های سال‌های اخیر همچنان در سطح جهانی به عنوان نمادی از هنر و هویت ایرانی شناخته می‌شود و آثار آن در موزه‌ها، کاخ‌ها و تالارهای مهم دنیا حضور دارد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و هنری فرش ایرانی افزود: تجربه‌ای کهن و ارزشمند در پس این هنر نهفته است و با وجود همه فشارها، هیچ‌کس در ارزش هنری و فرهنگی این سرمایه ملی تردیدی ندارد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به کاهش شدید صادرات فرش در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های گمرک، در سال ۱۳۷۳ حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات فرش داشتیم که ۴۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شد، اما این رقم امروز به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده و عملاً با کاهش چشمگیر صادرات مواجه هستیم.

محمدزاده تأکید کرد: باید مجموعه‌ای از موانع و چالش‌هایی که باعث کاهش سهم اقتصادی فرش شده است شناسایی و برطرف شود، چراکه این هنر-صنعت می‌تواند فرصت بزرگی برای اقتصاد و هویت فرهنگی کشور باشد.

وی آغاز دوباره فعالیت دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» با حکم استاندار آذربایجان شرقی را گامی مهم در مسیر احیای جایگاه فرش تبریز دانست و گفت: عنوان پایتخت جهانی فرش دستباف تنها متعلق به تبریز نیست بلکه افتخاری برای کل ایران به شمار می‌رود و باید از این ظرفیت مهم هنری و تجاری به‌درستی استفاده کنیم.

محمدزاده با بیان اینکه احیای جایگاه فرش نیازمند هم‌افزایی میان سه بخش اصلی است، گفت: نخستین ضلع این مثلث بازار است؛ اگر تحرک اقتصادی در حوزه فرش ایجاد نشود، روح این هنر از بین خواهد رفت. ضلع دوم دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و پژوهش به ارتقای کیفیت و توسعه بازار فرش کمک کنند.

وی ادامه داد: وجود تنها دانشکده تخصصی فرش جهان در تبریز نشان‌دهنده ظرفیت علمی این شهر در حوزه فرش است و می‌توان با پیوند علم و هنر، جایگاه ایران را در بازار جهانی تقویت کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ضلع سوم این مثلث را نظام اداری دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با ایجاد هماهنگی میان بازار و دانشگاه، زمینه رشد و توسعه این هنر-صنعت را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: چالش‌های موجود در حوزه فرش باید به صورت دقیق شناسایی، دسته‌بندی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود تا بتوان دوباره فرش ایرانی را در صدر تعاملات اقتصادی و فرهنگی قرار داد.

در این نشست همچنین فعالان و نمایندگان تشکل‌های مختلف حوزه فرش به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مشکلات این صنعت و راهکارهای بهبود وضعیت آن پرداختند.

در پایان این مراسم، مرتضی شرقی به عنوان مسئول دبیرخانه «تبریز؛ شهرقی به عنوان مسئول دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» معرفی شد. وی پیش از این سابقه مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را در کارنامه خود دارد.