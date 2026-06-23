به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام والمسلمین محمد اعتمادی، اظهار کرد: نماز ظهر عاشورای حسینی به امامت آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، در مسجد جامع این شهر اقامه خواهد شد.
وی افزود: هیئتهای عزاداری، مساجد، حسینیهها و تکایا با برنامهریزی مناسب زمینه حضور عزاداران در نماز ظهر عاشورا را فراهم کنند تا این سنت ارزشمند و یادگار قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
مدیر ستاد اقامه نماز هرمزگان با اشاره به آغاز مراسم عزاداری روز عاشورا در بندرعباس از ساعت ۸:۳۰ صبح، بیان کرد: دستههای سینهزنی و عزاداری با طنینانداز شدن صدای اذان، مراسم عزاداری را متوقف کرده و در صفوف بههمپیوسته نماز جماعت حاضر خواهند شد.
اعتمادی همچنین، خاطرنشان کرد: نماز ظهر عاشورا همزمان با بندرعباس در تمامی شهرستانهای هرمزگان به امامت ائمه جمعه و با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه میشود.
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