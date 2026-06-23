خراسان رضوی باید در روابط با افغانستان پیشتاز و پیشنهاد دهنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در نشست با حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، پیام رشیدی، مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: باید یک نامه تحلیلی، واقعی و دقیق درباره مسائل و فرصت‌های مرتبط با افغانستان تهیه و از طریق استانداری برای رئیس‌جمهور ارسال شود و رونوشت آن نیز در اختیار وزیر امور خارجه قرار گیرد. در این خصوص، می‌توان ساختاری هم برای ستاد هماهنگی افغانستان در خراسان رضوی تشکیل داد.

استاندار خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ما ارائه یک ساختار مشخص برای مدیریت و پیگیری موضوعات مرتبط با افغانستان است و در صورت لزوم این موضوع می‌تواند در شورای عالی اداری نیز مطرح شود. خراسان رضوی باید در این حوزه هم پیشنهاددهنده و هم پیشتاز باشد و نباید منتظر بمانیم تا دیگران در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های همکاری میان ایران و افغانستان اظهار کرد: در شرایط فعلی احتمال شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه وجود دارد و باید زمینه اجرای پروژه‌های مشترک با سرعت فراهم شود.

مظفری همچنین با اشاره به گفتگوی خود با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مرز دوغارون گفت: درباره این مرز باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. فرصت‌های زیادی از دست رفته و اکنون دیگر نباید این فرصت‌ها از دست برود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تغییر فضای عمومی افغانستان نسبت به ایران گفت: شرایط کنونی یک نقطه عطف در روابط دو کشور است و در حال حاضر همراهی‌های قابل توجهی از سوی افغانستان با ایران وجود دارد و با وجود هزینه‌های سنگین اقتصادی در سال‌های گذشته اکنون فرصت‌های جدیدی در روابط دو کشور شکل گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساختارهای داخلی مرتبط با این حوزه گفت: باید مرکز مطالعات آسیای میانه و افغانستان در خراسان رضوی ایجاد گردد تا نگاه فرهنگی و اقتصادی به صورت تلفیقی دنبال شود و در کنار آن مسائل داخلی از جمله مناطق آزاد، موانع حقوقی و اتباع غیرقانونی نیز به صورت همزمان مدیریت شود.

مظفری گفت: در شرایط کنونی دولت و ملت افغانستان به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند و ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. این هم‌افزایی و نزدیکی میان دولت و بخش خصوصی و روابط بین دو دولت ایران و افغانستان فرصتی تاریخی است که به هیچ وجه نباید آن را از دست بدهیم.