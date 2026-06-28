به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برنامهریزی و هماهنگی برگزاری سومین نشست تورگردانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور معاون گردشگری آذربایجانشرقی، نماینده وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری در خانه حیدرزاده تبریز برگزار شد.
کیومرث کریمی، معاون گردشگری آذربایجانشرقی، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان و منطقه آزاد ارس برای میزبانی این رویداد بینالمللی گفت: همجواری آذربایجانشرقی با کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان، وجود آثار ثبت جهانی، تنوع جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین برگزاری دهها رویداد و جشنواره سالانه، بستر مناسبی برای معرفی توانمندیهای گردشگری استان در سطح منطقه فراهم کرده است.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با بیان اینکه همزمان با این رویداد نشستهای تخصصی B2B میان فعالان صنعت گردشگری کشورهای عضو اکو برگزار خواهد شد، افزود: حضور دفاتر خدمات مسافرتی، تورگردانان و بخش خصوصی کشورهای عضو، زمینه طراحی بستههای مشترک گردشگری، توسعه همکاریهای حرفهای و گسترش تعاملات اقتصادی و گردشگری را فراهم میکند.
او معرفی بازار جهانی تبریز، کلیساهای ثبت جهانی، ژئوپارک ارس، موزهها، آثار تاریخی، آیینهای بومی و جاذبههای طبیعی استان را از مهمترین محورهای این نشست عنوان کرد و ادامه داد: معرفی این ظرفیتها در قالب بستههای تخصصی گردشگری میتواند زمینه جذب گردشگران خارجی و شکلگیری مسیرهای جدید سفر در منطقه را فراهم کند.
کریمی با تأکید بر ضرورت توسعه کریدورهای مشترک گردشگری میان کشورهای عضو اکو گفت: محور تبریز، جلفا و مرزهای مشترک با جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرامرزی برخوردار است و بهرهگیری از اشتراکات فرهنگی همچون نوروز، موسیقی، صنایعدستی و میراث فرهنگی مشترک میتواند به شکلگیری محصولات مشترک گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی در منطقه منجر شود.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به پیگیری ثبت جهانی مشترک پلهای تاریخی خداآفرین، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توسعه دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بینالمللی دانست و گفت: این پلهای تاریخی از معدود سازههایی هستند که ضمن حفظ اصالت تاریخی، همچنان کارکرد خود را حفظ کردهاند و در کنار منظر فرهنگی و طبیعی رود ارس، ظرفیت مناسبی برای ثبت جهانی مشترک با جمهوری آذربایجان دارند.
او همچنین به کشف آثار مربوط به اقوام سکا در منطقه خداآفرین و استقرار آنها در موزه این منطقه اشاره کرد و افزود: وجود چنین اشتراکات تاریخی و فرهنگی، فرصت ارزشمندی برای معرفی میراث مشترک کشورهای عضو اکو و گسترش تعاملات فرهنگی میان آنها فراهم کرده است.
در ادامه این نشست، هادی قصابی، مدیر گردشگری و میراثفرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس، نیز با تأکید بر ظرفیت کشورهای عضو اکو برای توسعه گردشگری منطقهای گفت: منطقه آزاد ارس آمادگی کامل برای میزبانی این رویداد بینالمللی را دارد و باید از این فرصت برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی منطقه در سطح بینالمللی بهره گرفت.
مدیر گردشگری و میراثفرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس ایجاد اعتماد میان مقاصد گردشگری، بهرهگیری از اشتراکات تاریخی و فرهنگی و پیگیری ثبت جهانی مشترک پلهای خداآفرین را از مهمترین الزامات توسعه همکاریهای گردشگری برشمرد و افزود: برگزاری جشنوارههای تخصصی بهویژه در حوزه گردشگری خوراک و ثبت آنها در تقویم سالانه رویدادها، میتواند ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه رونق اقتصادی و توسعه بازارهای منطقهای را نیز فراهم کند.
ولیالله حامی، نماینده وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور، نیز با اشاره به نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه روابط میان کشورهای عضو اکو، اظهار کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد با تسهیل فرآیند صدور روادید، بهویژه ویزای فرودگاهی، و همچنین هماهنگی برای حضور سفرا، سرکنسولها و مقامات گردشگری کشورهای عضو، از برگزاری هرچه مطلوبتر این رویداد حمایت کند.
نماینده وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور بر ثبت این نشست در تقویم رسمی رویدادهای اکو تأکید کرد.
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