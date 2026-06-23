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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

پزشکیان: قدردان تلاش شبانه‌روزی دولت پاکستان هستیم

پزشکیان: قدردان تلاش شبانه‌روزی دولت پاکستان هستیم

رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دولت پاکستان در راستای استقرار صلح و امنیت در منطقه، بر ضرورت تقویت و ارتقای روابط ایران و پاکستان در همه زمینه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت و تلاش‌های شبانه‌روزی دولت پاکستان در راستای استقرار صلح و امنیت و پیشبرد روند مذاکرات جاری که منجر به توافق پایان جنگ شد، ابراز امیدواری کرد که دو کشور شاهد تحولات مثبت و ارتقای بیش از پیش روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها باشند.

پزشکیان با دعوت از رئیس جمهور پاکستان برای سفر به ایران، تصریح کرد: ایران خانه دوم شماست و ما بسیار علاقمند به میزبانی از شما در تهران هستیم.

آقای آصف‌ علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار روابط دو کشور را تاریخی و مبتنی بر پیوندهای مشترک دینی و فرهنگی و همسایگی توصیف کرد.

رئیس جمهور پاکستان همچنین از مقاومت بی‌بدیل ملت ایران تجلیل کرد و افزود: این پیروزی بزرگ مایه افتخار جهان اسلام و کشورهای اسلامی است.

کد مطلب 6869256
محسن صمیمی

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