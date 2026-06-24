پاکستان: مذاکرات فنی ایران-آمریکا هفته آینده ازسرگرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات میان آمریکا و ایران نکات مهمی را به همراه داشت و کشورهای میانجی یعنی پاکستان و قطر، اجرای توافقات انجام شده را پیگیری خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این بیانیه ادامه داد: این توافق‌نامه، خط ارتباطی مستقیمی را بین تهران و واشنگتن برای جلوگیری از مشکلات پیش‌بینی کرده است. ما به ارتباط خود با کشورهای دوست که به طور مؤثر در حمایت از مذاکرات بین ایران و آمریکا نقش داشته‌اند، ادامه می‌دهیم.

اسلام آباد سپس اضافه کرد: ما با تیم‌های آمریکایی و ایرانی در تماس هستیم تا اجرای مؤثر یادداشت تفاهم را تضمین کنیم. مذاکرات فنی در سطح کارشناسی هفته آینده با میانجیگری پاکستان و قطر ازسر گرفته خواهد شد.