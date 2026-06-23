به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی استان که با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر در برخی از مجتمع‌ها بخش‌های مختلف خدماتی به طور کامل فعال نیست و عملاً جایگاه سوخت به عنوان بخش اصلی درآمدی فعالیت می‌کند.

وی افزود: با توجه به نظام سهمیه‌بندی سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها، ضروری است سایر بخش‌های این مجتمع‌ها نیز تقویت و فعال شوند تا علاوه بر افزایش سطح خدمات، زمینه سوددهی مناسب برای بهره‌برداران نیز فراهم شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به موضوع مراکز معاینه فنی گفت: افزایش بی‌رویه این مراکز می‌تواند منجر به رقابت‌های کاذب و کاهش کیفیت خدمات شود، از این رو لازم است ایجاد و فعالیت آن‌ها به‌صورت هدفمند مدیریت شود. در همین راستا، استقرار مراکز معاینه فنی در کنار مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی می‌تواند ضمن ساماندهی ارائه خدمات، به اقتصادی شدن و پایداری فعالیت این مجتمع‌ها نیز کمک کند.

خسروی همچنین بر ضرورت هدایت ناوگان اتوبوسی به مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی تأکید کرد و توضیح داد: انجمن صنفی مجتمع‌های استان می‌تواند با انجمن‌های صنفی استان‌های همجوار رایزنی و تعامل داشته باشد تا رانندگان اتوبوس‌ها در مسیرهای عبوری، برای نماز و صرف غذا در مجتمع‌های مشخص‌شده توقف کنند؛ این تعامل متقابل می‌تواند ضمن افزایش سطح خدمات به مسافران، به رونق اقتصادی مجتمع‌ها کمک کند.

وی، یکی دیگر از موضوعات مهم را بهبود مسیرهای دسترسی مجتمع‌ها عنوان کرد و افزود: در برخی مجتمع‌ها مسیرهای ورود و خروج نیازمند لکه‌گیری و اصلاح است؛ انتظار ما اجرای پروژه‌های گسترده نیست، بلکه رفع نواقص و مشکلات موجود در مسیرهای دسترسی در دستور کار قرار دارد تا تردد مسافران و استفاده از مجتمع‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در پایان با اشاره به تردد گسترده زائران از محورهای استان خوزستان بیان کرد: در روزهای آینده این استان میزبان جمعیت قابل توجهی از زائران اربعین حسینی خواهد بود و ضروری است خدماتی در شأن این زائران ارائه شود تا خاطره‌ای نیک از میزبانی مردم خوزستان در ذهن آنان باقی بماند.