به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی بعدازظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و بررسی وضعیت خدمات‌رسانی در محورهای مواصلاتی استان سمنان در آستانه برگزاری مراسم تشییع «قائد امت» به میزبانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان اظهار کرد: با توجه به اهمیت این رویداد و پیش‌بینی افزایش قابل توجه حجم سفرها و ترددهای جاده‌ای، تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و خدماتی استان باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران و زائران نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است، افزود: تعامل و همکاری با مجتمع‌داران بین‌راهی، جایگاه‌داران سوخت و فعالان صنفی باید بیش از گذشته تقویت شود تا خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه و با کیفیت مناسب ارائه شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به منظرآرایی و آراستگی محیطی مجتمع‌های خدماتی رفاهی یادآور شد: افزایش روشنایی، نظافت و زیباسازی محیط، برپایی موکب‌های خدمت‌رسان و ارتقای امکانات رفاهی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار مجتمع‌های بین‌راهی قرار گیرد.

قدمی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مجتمع‌های خدماتی و جایگاه‌های عرضه سوخت تأکید کرد و توضیح داد: عملکرد این مراکز به‌صورت دقیق و مستمر پایش خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، عدم همکاری یا ضعف در ارائه خدمات، برخورد قانونی لازم از جمله لغو موافقت اصولی واحدهای متخلف انجام خواهد شد.

وی ساماندهی ورودی و خروجی مجتمع‌های خدماتی رفاهی و همچنین بهسازی و آسفالت محدوده‌های پیرامونی این مراکز را از دیگر اولویت‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: ارتقای ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در این ایام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به آغاز موج سفرها از دوازدهم تیرماه ادامه داد: با افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان، برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت ترافیک، هدایت سفرها و ارائه خدمات به مسافران انجام شده و تمامی نیروهای عملیاتی در آماده‌باش قرار دارند.

قدمی در ادامه با اشاره به احتمال بروز حوادث یا توقف ناوگان در مسیرهای جاده‌ای خاطرنشان کرد: لازم است تجهیزات و امکانات امدادی به‌صورت کامل آماده باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌های میدانی در ایام برگزاری مراسم، خواستار برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف احتمالی در حوزه خدمات‌رسانی جاده‌ای شد و افزود: حفظ حقوق مسافران و ارتقای کیفیت خدمات مورد تأکید است.