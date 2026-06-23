عزاداری شب تاسوعا در جوار قتلگاه رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی با استناد به زیارت‌نامه حضرت عباس(ع)، قمر بنی‌هاشم را عبد صالح و مطیع در برابر امام(ع) خواند و گفت: عمل صالح انسان را محبوب و نورانی می‌کند؛ همچنان‌که همه دیدیم، خداوند شخصیت ممتازی همچون رهبر شهید انقلاب را که عبد صالح بود، به قدری در قلوب مردم محبوب کرد که ملت همچنان به یاد و بر اساس محبت او سنگر خیابان را حفظ و بدخواهان را ناامید کرده‌اند.

در ادامه این مراسم آقای میثم مطیعی در رثای قمر بنی‌هاشم حضرت ابالفضل العباس علیه‌السلام و شهدای کربلا به ذکر مصیبت پرداخت و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس‌ دوم و سوم نوحه‌سرایی کرد.