  1. استانها
  2. گیلان
۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

مراسم سوگواری حسینی در جسیدان آستانه اشرفیه

مراسم سوگواری حسینی در جسیدان آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- مراسم عزاداری حسینی و ایام حزن و اندوه محرم در محله جسیدان آستانه اشرفیه برگزار شد.

دریافت 17 MB

ویدئو: هما اکبری

کد مطلب 6869342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها