https://mehrnews.com/x3cq3G ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6869342 استانها گیلان استانها گیلان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ مراسم سوگواری حسینی در جسیدان آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه- مراسم عزاداری حسینی و ایام حزن و اندوه محرم در محله جسیدان آستانه اشرفیه برگزار شد. دریافت 17 MB ویدئو: هما اکبری کد مطلب 6869342 کپی شد مطالب مرتبط آیین سنتی «کاکا پزان» در محله جسیدان آستانه اشرفیه صد و پانزدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی «کاکا» نذرِ معطر بانوان جسیدان؛ آیینی که بیش از یک قرن قدمت دارد نهمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه هشتمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدای کربلا در آستانه اشرفیه صد و چهاردهمین حضور مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی برچسبها آستانه اشرفیه محرم 1405 مراسم عزاداری محرم و صفر
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