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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

سنای آمریکا هم به محدودیت اختیارات جنگی ترامپ رای داد

سنای آمریکا هم به محدودیت اختیارات جنگی ترامپ رای داد

مجلس سنای آمریکا در راستای تلاش برای مهار جنگ طلبی‌های ترامپ، ادامه جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که طبق آن، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا حق انجام هرگونه عملیات نظامی علیه ایران را ندارد، مگر اینکه پیش از آن از کنگره مجوز دریافت کند.

قطعنامه اختیارات جنگی، با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف توسط سنای آمریکا تصویب شده است.

این طرح در چارچوب «قانون اختیارات جنگی» تدوین شده و بر نقش کنگره در تصمیم‌گیری درباره ورود آمریکا به درگیری‌های نظامی تأکید دارد.

این مصوبه، در صورت نهایی شدن، دولت آمریکا را ملزم می‌کند برای هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران، پیش از اجرا موافقت کنگره را کسب کند؛ هر چند امکان وتوی آن از سوی ترامپ وجود دارد.

پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی بی سابقه به قطعنامه دموکرات‌ها برای محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی مثبت داده بود.

کد مطلب 6869372

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