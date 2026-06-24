واکنش سناتور آمریکایی به تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات جنگی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تصویب قطعنامه محدودکردن اختیارات جنگی در مجلس سنای این کشور واکنش نشان داد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: کنگره بالاخره کاری را که باید ماه‌ها پیش انجام می‌داد، انجام داد: به درخواست از ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران رأی داد.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: قانون اساسی واضح است: روسای جمهور نمی‌توانند به طور یکجانبه ما را به جنگ بکشانند. این مسئولیت کنگره است. کنگره سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت.

مجلس سنای آمریکا ساعاتی قبل طرحی را تصویب کرد که طبق آن، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا حق انجام هیچ عملیات نظامی علیه ایران را ندارد، مگر اینکه پیش از آن از کنگره مجوز دریافت کند.

قطعنامه اختیارات جنگی، با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف توسط سنای آمریکا تصویب شد.

این طرح در چارچوب «قانون اختیارات جنگی» تدوین شده و بر نقش کنگره در تصمیم‌گیری درباره ورود آمریکا به درگیری‌های نظامی تأکید دارد.

پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی بی سابقه به قطعنامه دموکرات‌ها برای محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی مثبت داده بود.