به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که تصویب قطعنامه در مجلس سنای آمریکا با هدف الزام دولت به خروج نیروهای آمریکایی از جنگ با ایران، یک توبیخ کم‌سابقه برای دونالد ترامپ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که ادامه این جنگ از حمایت کافی در کنگره برخوردار نیست.

بر اساس این گزارش، رأی سناتورها بیانگر افزایش مخالفت‌ها با سیاست‌های جنگ‌طلبانه کاخ سفید بوده و پیامی روشن به دولت ترامپ ارسال می‌کند که هرگونه تداوم درگیری نظامی با ایران بدون پشتوانه سیاسی و قانونی لازم در کنگره با چالش جدی مواجه خواهد شد.

مجلس سنای آمریکا ساعاتی قبل طرحی را تصویب کرد که طبق آن، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا حق انجام هرگونه عملیات نظامی علیه ایران را ندارد، مگر اینکه پیش از آن از کنگره مجوز دریافت کند.

قطعنامه اختیارات جنگی، با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف توسط سنای آمریکا تصویب شده است.

این طرح در چارچوب «قانون اختیارات جنگی» تدوین شده و بر نقش کنگره در تصمیم‌گیری درباره ورود آمریکا به درگیری‌های نظامی تأکید دارد.

پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی بی سابقه به قطعنامه دموکرات‌ها برای محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی مثبت داده بود.