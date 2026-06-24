البرز شاهراه عبور زائران تشییع رهبر شهید انقلاب

خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی_ پیش‌بینی عبور حدود ۵ میلیون زائر از محورهای مواصلاتی استان البرز در ایام تشییع و بدرقه رهبر شهید، این استان را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های پشتیبانی و خدمت‌رسانی کشور تبدیل کرده است. قرار گرفتن البرز در شاهراه ارتباطی غرب و شمال‌غرب کشور با تهران و انتخاب آن به عنوان استان معین پایتخت، موجب شده دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و مردمی برای یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های میزبانی سال‌های اخیر آماده شوند.

ده‌ها کمیته تخصصی در سطح استان و شهرستان‌ها تشکیل شده، مساجد و مراکز عمومی برای اسکان زائران تجهیز شده‌اند و موکب‌های مردمی نیز در محورهای منتهی به تهران در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های خدمت‌رسانی هستند.

از آزادراه کرج ـ قزوین تا مسیرهای منتهی به پایتخت، البرز روزهای متفاوتی را پیش رو دارد؛ روزهایی که قرار است میلیون‌ها زائر از این استان عبور کنند.

البرز شاهراه عبور زائران به پایتخت

نقش البرز در مراسم بدرقه رهبر شهید تنها به یک استان همجوار تهران محدود نمی‌شود. موقعیت جغرافیایی این استان موجب شده بخش قابل توجهی از زائران استان‌های غربی، شمال‌غربی و برخی استان‌های مرکزی کشور برای حضور در مراسم از مسیرهای مواصلاتی البرز عبور کنند؛ موضوعی که مسئولیت دستگاه‌های اجرایی استان را دوچندان کرده است.

قرار گرفتن در مسیر آزادراه‌های اصلی کشور و همجواری با تهران، البرز را به حلقه اتصال کاروان‌های زائران با پایتخت تبدیل کرده است.

به همین دلیل مسئولان استان از هفته‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های فشرده‌ای را برای مدیریت تردد، تسهیل عبور و ارائه خدمات رفاهی و امدادی آغاز کرده‌اند تا این حجم گسترده از جابه‌جایی با کمترین مشکل انجام شود.

۵ میلیون زائر در مسیرهای مواصلاتی البرز

برآوردهای انجام شده از عبور میلیون‌ها زائر از محورهای مواصلاتی استان حکایت دارد. به همین دلیل مدیریت ترافیک، تأمین امنیت، خدمات درمانی، امدادرسانی و پشتیبانی از زائران در اولویت برنامه‌ریزی‌های استانی قرار گرفته و دستگاه‌های مسئول مأموریت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

در کنار محورهای اصلی از جمله آزادراه کرج ـ قزوین و مسیرهای منتهی به تهران، ظرفیت‌های پشتیبانی در شهرستان‌های مختلف نیز فعال شده است تا خدمات مورد نیاز زائران به صورت متمرکز و هدفمند ارائه شود. این حجم از برنامه‌ریزی نشان می‌دهد البرز خود را برای شرایطی فراتر از روزهای عادی آماده کرده است.

از موکب‌های بین‌راهی تا اسکان مردمی

بخش مهمی از برنامه‌های استان به استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی در مسیرهای پرتردد اختصاص یافته است. همزمان ظرفیت مساجد، مراکز عمومی و سامانه اسکان مردمی نیز برای پذیرش زائران فعال شده تا بخشی از نیازهای اقامتی و رفاهی مراسم از طریق مشارکت مردمی تأمین شود؛ الگویی که یادآور تجربه موفق میزبانی مردمی در ایام اربعین حسینی است.

در بسیاری از نقاط استان، گروه‌های مردمی، هیئات مذهبی و مجموعه‌های جهادی نیز برای مشارکت در خدمت‌رسانی اعلام آمادگی کرده‌اند. آماده‌سازی محل‌های استراحت، توزیع اقلام مورد نیاز زائران، ارائه خدمات فرهنگی و فراهم کردن امکانات اولیه از جمله اقداماتی است که با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

شهرستان‌های البرز در مدار آماده‌باش

کرج، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد هر یک متناسب با موقعیت جغرافیایی و حجم تردد زائران، برنامه‌های ویژه‌ای را برای اسکان، پذیرایی، حمل‌ونقل، امدادرسانی و فضاسازی شهری در دستور کار قرار داده‌اند.

تشکیل کمیته‌های تخصصی، آماده‌سازی مساجد و استقرار موکب‌ها از جمله اقداماتی است که در سطح شهرستان‌های استان دنبال می‌شود.

آماده‌باش ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استقرار نیروهای امدادی و اورژانس، تجهیز مراکز درمانی و پیش‌بینی ظرفیت‌های پشتیبانی نیز بخشی از تمهیداتی است که برای روزهای برگزاری مراسم در نظر گرفته شده تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

رسانه‌ها حلقه تکمیل‌کننده عملیات خدمت

همزمان با آغاز آماده‌سازی‌های اجرایی، شبکه رسانه‌ای استان نیز برای پوشش هماهنگ و مستمر این رویداد ملی سازماندهی شده است.

هدف از این برنامه‌ریزی، انعکاس دقیق روند خدمت‌رسانی، حضور مردم و فعالیت‌های اجرایی در روزهای برگزاری مراسم عنوان شده است.

فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و روابط عمومی دستگاه‌ها مأموریت دارند آخرین اطلاعات مرتبط با روند آماده‌سازی‌ها و خدمات ارائه شده به زائران را در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا شهروندان و زائران بتوانند از امکانات و برنامه‌های پیش‌بینی شده آگاهی پیدا کنند.

البرز در آستانه یک میزبانی تاریخی

اکنون همه نگاه‌ها به محورهای مواصلاتی البرز دوخته شده است؛ استانی که قرار است در روزهای پیش رو بخشی از بار میزبانی و خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر مراسم بدرقه رهبر شهید را بر دوش بکشد. از موکب‌های بین‌راهی و مراکز اسکان گرفته تا ناوگان حمل‌ونقل، مراکز درمانی و گروه‌های مردمی، همه ظرفیت‌ها برای این مأموریت ملی به میدان آمده‌اند.

هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی، مجموعه‌های فرهنگی و مشارکت گسترده مردم، تصویری از یک آمادگی فراگیر را در استان به نمایش گذاشته است. جزئیات اقدامات هر یک از دستگاه‌ها، کمیته‌های تخصصی و شهرستان‌های استان نیز از ابتدای هفته آینده به صورت مرحله‌ای اطلاع‌رسانی خواهد شد.