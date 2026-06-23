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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷

تصاویری از عزاداری شب تاسوعای حسینی در ارومیه

تصاویری از عزاداری شب تاسوعای حسینی در ارومیه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از عزاداری شب تاسوعای حسینی را در ارومیه می بینید.

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کد مطلب 6869400

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