https://mehrnews.com/x3cq4R ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ کد مطلب 6869400 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ تصاویری از عزاداری شب تاسوعای حسینی در ارومیه ارومیه - در این فیلم تصاویری از عزاداری شب تاسوعای حسینی را در ارومیه می بینید. دریافت 17 MB کد مطلب 6869400 کپی شد مطالب مرتبط تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید نمایش وحدت ملی در یکصد و پانزدهمین اجتماع مردم کرج تجمع شبانه مردم سنندج در شب تاسوعای حسینی برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ارومیه حسینیه ایران
نظر شما