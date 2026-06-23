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۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید

تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید

بجنورد- در این ویدیو تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6869388

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