https://mehrnews.com/x3cq4C ۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6869388 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید بجنورد- در این ویدیو تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب تاسوعا در میدان شهید را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6869388 کپی شد مطالب مرتبط مردم ارومیه در شب تاسوعای حسینی نیز در خیابان تجمع کردند تداوم حضور زنجانیها با اقامه عزای سرور و سالار شهیدان عزاداری جوانان سریشآبادی در شب تاسوعای حسینی تصاویری از عزاداری شب تاسوعای حسینی در ارومیه برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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