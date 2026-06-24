جزئیات انتشار سومین نسخه رهنمودهای غذایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، با بیان اینکه یکی از وظایف مهم نظام سلامت در هر کشور، تبدیل نتایج پژوهش‌های علمی به توصیه‌های ساده، کاربردی و قابل فهم برای مردم است، اظهار کرد: رهنمودهای غذایی از مهم‌ترین ابزارهای ترجمان استانداردهای تغذیه‌ای به شمار می‌روند و با هدف ارتقای سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش کمبودهای تغذیه‌ای تدوین می‌شوند.

وی افزود: این رهنمودها علاوه بر آموزش عمومی تغذیه سالم، مبنایی برای سیاست‌گذاری در حوزه غذا و تغذیه، برنامه‌ریزی تولید و عرضه مواد غذایی، اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت و همچنین تدوین سیاست‌های آموزشی در کشور هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ کشور جهان رهنمودهای غذایی اختصاصی خود را تدوین و منتشر کرده‌اند. در ایران نیز از سال ۱۳۸۵ این رهنمودها بر پایه شواهد علمی و با استفاده از داده‌های ملی تهیه شده و هر ۵ تا ۶ سال یک بار متناسب با تغییرات الگوی مصرف غذایی و وضعیت بیماری‌های مرتبط با تغذیه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سومین نسخه رهنمودهای غذایی ایران در سال ۱۴۰۴ با مشارکت متخصصان و پژوهشگران حوزه تغذیه بازنگری و تدوین شد.

رئیسی با اشاره به مهم‌ترین تغییرات نسخه جدید رهنمودهای غذایی کشور اظهار کرد: در مقایسه با نسخه سال ۱۳۹۴، شکل تصویری رهنمود غذایی از هرم به بشقاب غذایی تغییر یافته است. این تغییر با هدف تسهیل درک پیام‌های تغذیه‌ای و کمک به انتخاب‌های غذایی سالم‌تر برای عموم مردم انجام شده است.

وی افزود: با توجه به روند رو به افزایش اضافه وزن و چاقی و همچنین شیوع کم‌تحرکی در جامعه، تصویر فعالیت بدنی نیز به بشقاب غذایی افزوده شده تا اهمیت تحرک و ورزش در حفظ سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: اضافه شدن آب به عنوان یکی از اجزای اصلی الگوی غذایی سالم و حذف گروه متفرقه و جایگزینی آن با روغن‌های مایع گیاهی از دیگر تغییرات مهم این رهنمود است که بر اساس شواهد علمی و نظر کارشناسان انجام شده است.

وی تأکید کرد: در تدوین نسخه جدید، علاوه بر نیازهای تغذیه‌ای جامعه، ملاحظات زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی همچون کاهش ردپای آب و کربن، کاهش دورریز مواد غذایی و ترویج الگوهای غذایی پایدار در آن لحاظ شده است.

رئیسی با اشاره به برخی اصلاحات در طبقه‌بندی گروه‌های غذایی گفت: در نسخه جدید، سیب‌ زمینی که در دو نسخه قبلی در گروه سبزی‌ها قرار داشت، به گروه نان و غلات منتقل شده است. این تصمیم با توجه به سهم بالای مصرف سیب‌زمینی در سبد غذایی مردم و شباهت ارزش تغذیه‌ای آن به سایر مواد نشاسته‌ای اتخاذ شده است.

وی افزود: همچنین دو توصیه جدید شامل کاهش دورریز مواد غذایی و مدیریت آن در سطح خانوار و پرهیز از مصرف غذاهای بسیار فرآوری‌شده به مجموعه توصیه‌های تغذیه‌ای کشور افزوده شده است؛ موضوعی که مطالعات علمی متعدد بر آثار نامطلوب آن بر سلامت تأکید دارند.

معاون وزیر بهداشت ضمن قدردانی از دفتر بهبود تغذیه جامعه و اعضای کمیته راهبری تدوین رهنمودهای غذایی، اظهار کرد: این سند حاصل همفکری گسترده متخصصان کشور و تلاشی ارزشمند برای کاهش آثار زیانبار رژیم‌های غذایی ناسالم بر سلامت انسان و محیط زیست است.

وی در پایان از متخصصان تغذیه، به‌ویژه کارشناسان شاغل در نظام سلامت، خواست با جدیت در ترویج این راهنمای ملی مشارکت کنند و افزود: انتظار می‌رود مفاهیم و توصیه‌های مطرح شده در این رهنمودها از طریق نظام آموزشی کشور و رسانه‌های جمعی به شکلی جذاب، کاربردی و قابل فهم در اختیار مردم قرار گیرد و زمینه ارتقای سلامت جامعه بیش از پیش فراهم شود.