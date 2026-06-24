حجت‌الاسلام والمسلمین رسول خضرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه نهضت عاشورا مهم‌ترین پشتوانه هویتی و تمدنی مکتب تشیع است، گفت: قیام امام حسین (ع) تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه الگویی جهانی برای آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و مبارزه با ظلم به شمار می‌رود که الهام‌بخش ملت‌ها و جنبش‌های آزادی‌بخش در سراسر جهان بوده است.

رئیس جامعه‌المصطفی تبریز با اشاره به جایگاه محوری عاشورا در فرهنگ شیعه اظهار کرد: نهضت سیدالشهدا (ع) از ارکان اساسی مکتب اهل‌بیت (ع) است و رمز پویایی، حیات تاریخی و هویت انقلابی شیعه در طول قرون مختلف محسوب می‌شود.

عاشورا؛ از حرکت سیاسی تا الگوی مبارزه با ظلم

وی با مرور رویکردهای تاریخی به واقعه کربلا افزود: در قرون چهارم و پنجم هجری، جنبه سیاسی قیام عاشورا بیش از سایر ابعاد مورد توجه قرار داشت، اما در دوره صفویه و قاجار، نگاه عاطفی، مرثیه‌ای و بیان مظلومیت امام حسین (ع) بر فضای جامعه غلبه یافت و جنبه‌های ظلم‌ستیزانه و انقلابی آن کمتر مورد توجه قرار گرفت.

رئیس جامعه‌المصطفی تبریز ادامه داد: از دوران پیش از مشروطه و به‌ویژه در جریان انقلاب اسلامی، بار دیگر ابعاد سیاسی و اجتماعی نهضت عاشورا احیا شد و جامعه اسلامی دریافت که در پس این حرکت، منطقی عمیق برای مبارزه، جهاد و ایستادگی در برابر ظلم نهفته است.

وی تصریح کرد: کارکرد اصلی مکتب عاشورا را باید در متن حوادث سال ۶۱ هجری جست‌وجو کرد؛ جایی که امام حسین (ع) با قیام خود، مسیر مبارزه با ستم و دفاع از ارزش‌های الهی را ترسیم کرد. هرگونه تفسیر محدودکننده از این نهضت، فاصله گرفتن از اهداف بلند آن حضرت خواهد بود.

نقش فرهنگ عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی

خضرلو با اشاره به تأثیر آموزه‌های عاشورایی در تحولات معاصر ایران گفت: فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت که از مکتب امام حسین (ع) سرچشمه می‌گیرد، در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد و نسل‌های مختلف را به میدان جهاد و فداکاری کشاند.

غفلت از الگوهای اصیل اسلامی؛ چالش فرهنگی امروز

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الگوپردازی در جوامع مختلف اشاره کرد و افزود: ملت‌های مختلف برای هدایت نسل‌های خود، شخصیت‌های تاریخی یا حتی اسطوره‌ای را برجسته می‌کنند و از آنان به عنوان نمادهای فرهنگی بهره می‌گیرند.

رئیس جامعه‌المصطفی تبریز خاطرنشان کرد: در حالی که مکتب اهل‌بیت (ع) سرشار از شخصیت‌های بی‌نظیری همچون حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) است، برخی افراد به دلیل ضعف شناخت نسبت به این سرمایه‌های عظیم معنوی، تحت تأثیر الگوهای معرفی‌شده در رسانه‌های بیگانه قرار می‌گیرند.

امام حسین (ع) شخصیتی فراتر از مرزهای مذهبی

خضرلو با تأکید بر جایگاه جهانی سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: عظمت شخصیت امام حسین (ع) محدود به شیعیان یا حتی مسلمانان نیست، بلکه بسیاری از آزادگان جهان، فارغ از اعتقادات دینی خود، در برابر آرمان‌های آن حضرت سر تعظیم فرود می‌آورند.

وی با اشاره به سخنان اندیشمندان و رهبران جهان درباره نهضت عاشورا افزود: مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، عزت انسانی و مقاومت در برابر ظلم، ارزش‌هایی هستند که در شخصیت امام حسین (ع) متجلی شده‌اند و همین امر موجب شده است تا اندیشمندانی همچون مهاتما گاندی نیز از قیام عاشورا به عنوان الگویی برای رهایی ملت‌ها از استعمار یاد کنند.

محبت اهل‌بیت (ع) محدود به شیعیان نیست

رئیس جامعه‌المصطفی تبریز با اشاره به جایگاه اهل‌بیت (ع) در میان مسلمانان جهان گفت: محبت خاندان پیامبر اکرم (ص) منحصر به شیعیان نیست و در بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌ویژه در میان اهل سنت، ارادت گسترده‌ای نسبت به امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) وجود دارد.

وی افزود: حضور گسترده زائران در اماکن منسوب به اهل‌بیت (ع) در کشورهای اسلامی و توجه مراکز علمی جهان اسلام به معارف این خاندان، گواهی روشن بر جایگاه فراگیر آنان در میان امت اسلامی است.

عاشورا؛ سرچشمه مقاومت در برابر استکبار

خضرلو با اشاره به تلاش جریان‌های معاند برای تضعیف فرهنگ عاشورا تصریح کرد: دشمنان اسلام به‌خوبی از ظرفیت عظیم نهضت حسینی در بیدارسازی ملت‌ها آگاه هستند و به همین دلیل می‌کوشند با شبهه‌افکنی و تحریف، ابعاد انقلابی و ظلم‌ستیز این مکتب را کمرنگ جلوه دهند.

وی تأکید کرد: ایستادگی ملت‌های مسلمان در برابر ظلم و اشغالگری و شکل‌گیری جریان مقاومت در منطقه، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و بسیاری از رهبران و شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام از مکتب امام حسین (ع) الهام گرفته‌اند.

رئیس جامعه‌المصطفی العالمیه تبریز در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز پیام عاشورا می‌تواند راهگشای بشریت در مواجهه با ظلم، بی‌عدالتی و استکبار باشد و پرچم سرخ امام حسین (ع) همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.