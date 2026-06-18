خضرلو: عاشورا درس تبعیت از ولایت و پرهیز از افراط و تفریط است

حجتالاسلام رسول خضرلو در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حال و هوای متفاوت عزاداریهای محرم امسال اظهار کرد: امسال عزاداریهای ملت ایران رنگ و بوی ویژهای دارد؛ چراکه مردم علاوه بر سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا، در سوگ قائد امت و رهبر شهید، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای نیز عزادار هستند.
وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی پیامها و درسهای نهضت عاشورا افزود: برای درک صحیح شرایط امروز باید به نقش امام حسین (ع) در احیای اسلام و سرنوشت کسانی که در مقاطع مختلف تاریخ با امام زمان خود همراهی کردند یا از این همراهی بازماندند، توجه کنیم.
رئیس جامعهالمصطفی العالمیه تبریز با بیان اینکه نهضت عاشورا همواره الهامبخش حرکتهای آزادیخواهانه و اسلامی بوده است، گفت: قیام سیدالشهدا (ع) تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه موتور محرک بسیاری از حرکتهای حقطلبانه در طول تاریخ اسلام به شمار میرود و مجاهدان و آزادیخواهان در مقاطع مختلف از این مکتب الهام گرفتهاند.
وی ادامه داد: فرهنگ عاشورا در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش بیبدیلی داشته و ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ توانست در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کند.
خضرلو با اشاره به جایگاه جهانی شخصیت امام حسین (ع) اظهار کرد: عظمت سیدالشهدا (ع) منحصر به شیعیان و مسلمانان نیست و بسیاری از اندیشمندان و شخصیتهای غیرمسلمان نیز نسبت به شخصیت و مکتب آن حضرت ابراز ارادت کردهاند.
وی با اشاره به دیدگاه آنتوان بارا، نویسنده و اندیشمند مسیحی، افزود: این اندیشمند مسیحی در آثار خود تأکید میکند که اگر امام حسین (ع) متعلق به مسیحیان بود، در سراسر جهان برای معرفی ایشان پرچم برپا میکردند و از مکتب حسینی برای هدایت انسانها بهره میگرفتند.
رئیس جامعهالمصطفی العالمیه تبریز همچنین با اشاره به برخی رخدادهای تاریخ اسلام، آنها را عبرتی برای جوامع اسلامی دانست و گفت: در ماجرای صفین، بخشی از یاران امیرالمؤمنین (ع) از همراهی کامل با امام خود بازماندند و نتیجه آن، حاکمیت طولانیمدت بنیامیه بر جامعه اسلامی بود.
وی افزود: کسانی که بعدها با عنوان «توابین» شناخته شدند نیز در زمان نیاز، امام حسین (ع) را یاری نکردند و پس از شهادت آن حضرت دچار پشیمانی شدند، اما فرصت جبران از دست رفته بود.
خضرلو ادامه داد: در مقابل، خوارج کسانی بودند که خود را از امام زمان خویش جلوتر میدانستند و همین نگاه سبب شد در برابر امیرالمؤمنین (ع) قرار گیرند و سرنوشت تلخی را برای خود رقم بزنند.
وی با بیان اینکه این وقایع تاریخی برای امروز جامعه اسلامی نیز درسآموز است، تصریح کرد: اگر از امام و رهبر جامعه اسلامی عقب بمانیم، به سرنوشت توابین گرفتار خواهیم شد و اگر بخواهیم از امام پیشی بگیریم، به سرنوشت خوارج دچار میشویم.
رئیس جامعهالمصطفی العالمیه تبریز تأکید کرد: مهمترین پیام عاشورا، حرکت در مسیر ولایت و تبعیت آگاهانه از رهبری است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که همراهی با امام خمینی (ره) موجب پیروزی ملت ایران شد و امروز نیز استمرار عزت، اقتدار و پیشرفت کشور در گرو پایبندی به مسیر ولایت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و با حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، میتواند همچون گذشته از همه تهدیدها و توطئهها عبور کرده و مسیر عزت و سربلندی را ادامه دهد.
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