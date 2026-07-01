حجت الاسلام امامی: قیام عاشورا تجلی عملی آیات قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امامی در روز چهارشنبه دومین جلسه شورای قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی و فرهنگیان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: قرآن کریم دارای ظاهر، معنا و باطن است و حقیقت آن تنها به الفاظ و صفحات محدود نمی‌شود، بلکه در وجود اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه حضرت سیدالشهدا (ع) به صورت کامل متجلی شده است.

وی با اشاره به جایگاه امام حسین (ع) به عنوان «قرآن مجسم» افزود: همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) در اخلاق و رفتار، تجسم عملی قرآن بودند، نهضت عاشورا نیز تفسیر عملی همه معارف قرآنی است و هیچ بخشی از حرکت امام حسین (ع) را نمی‌توان خارج از چارچوب آیات الهی دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: اگر قرآن حضرت موسی (ع) را به مقابله با فرعون فرا می‌خواند، در عاشورا نیز امام حسین (ع) همان پیام الهی را در برابر یزید زمان به منصه ظهور رساند و راه مبارزه با طاغوت را برای همیشه تاریخ ترسیم کرد.

حجت الاسلاک امامی با بیان اینکه تمامی مفاهیم قرآن از توحید، ولایت، جهاد، عزت، عبودیت، امر به معروف و نهی از منکر در قیام عاشورا متجلی شده است، گفت: عاشورا تفسیر عملی قرآن و ماندگارترین جلوه آموزه‌های الهی در تاریخ بشریت است.

وی با اشاره به زیارت وارث اظهار کرد: امام حسین (ع) وارث همه پیامبران الهی است و همان‌گونه که حضرت موسی (ع) قوم خود را از دریا عبور داد، سیدالشهدا (ع) نیز با نهضت عاشورا، انسان‌ها را تا قیامت از دریای ظلمت، جهل و طاغوت عبور می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: حرکت امام حسین (ع)، مرز حق و باطل را برای همیشه روشن ساخت و امروز نیز هر کس به دنبال عزت، آزادگی و بندگی خداست، باید مسیر خود را با مکتب عاشورا و آموزه‌های قرآن کریم تنظیم کند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل عاشورا در حفظ دین اسلام افزود: اگر امروز فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه اسلامی زنده است، ریشه آن در قیام سیدالشهدا (ع) و آموزه‌های قرآنی نهفته است.

حجت الاسلام امامی با استناد به اشعار اقبال لاهوری، نهضت عاشورا را رمز ماندگاری قرآن در تاریخ دانست و گفت: امام حسین (ع) با خون خود، حقیقت قرآن را برای همیشه تاریخ تفسیر کرد و ملت‌های آزاده را به بیداری، عزت و مقاومت فراخواند. وی ابراز امیدواری کرد که نسل نوجوان و دانش‌آموزان با انس بیشتر با قرآن و مکتب اهل‌بیت (ع)، ادامه‌دهنده راه نورانی عاشورا باشند.