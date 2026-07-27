یک باشگاه ترکیه ای به جذب محبی نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران پس از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ و با اتمام قراردادش با باشگاه روستوف روسیه از این تیم جدا شد و هنوز مقصد آینده او مشخص نیست.

در همین حال رسانه «spordepor» ترکیه خبر داد که یک باشگاه این کشور خواستار جذب این بازیکن شده است. در مطلب این رسانه آمده است: باشگاه چوروم اف‌کی ترکیه مذاکرات خود را برای جذب محمد محبی، وینگر چپ تیم ملی فوتبال ایران، آغاز کرده و گفتگوها بین دو طرف به مراحل جدی رسیده است.

چوروم اف‌کی که با پیروزی در مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول ترکیه برای نخستین بار در تاریخ خود به سوپرلیگ این کشور صعود کرده، برای حضوری قدرتمند و ماندگار در بالاترین سطح فوتبال ترکیه، فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود را دنبال می‌کند و حالا جذب محمد محبی را در دستور کار قرار داده است.