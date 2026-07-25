به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال کشورمان پس از سه فصل حضور در تیم روستوف روسیه تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و هنوز مقصد آینده اش مشخص نیست.

رسانه روسی «rostovnadonu» در این رابطه نوشت: محبی و باشگاه روستوف بر سر تمدید قرارداد به توافق نرسیدند؛ این در حالی است که مدیران پیشین باشگاه، از جمله ایگور گنچاروف، علاقه‌مند بودند او را برای فصل آینده نیز حفظ کنند.

احتمال دارد محبی راهی یک باشگاه خارجی شود یا در ایران به کار خود ادامه دهد. همچنین بازگشت او به لیگ برتر روسیه نیز منتفی نیست، چرا که پنجره نقل‌وانتقالات لیگ برتر روسیه تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ باز خواهد بود.

محمد محبی در تابستان ۲۰۲۳ به روستوف پیوست. او در مدت حضورش برای این تیم ۸۰ بازی انجام داد، ۱۵ گل به ثمر رساند و ۱۱ پاس گل نیز ثبت کرد. آخرین بازی او برای روستوف با خداحافظی از هواداران این باشگاه همراه بود.