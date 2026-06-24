عصبانیت ترامپ از عدم کاهش قیمت بنزین در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» از عدم کاهش قیمت بنزین در کشورش حتی پس از پایان تنش آفرینی غیرقانونی وی علیه ایران انتقاد کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا با عصبانیت در این خصوص نوشت: شرکت‌ های بزرگ نفتی قیمت بنزین خود را متناسب با قیمت‌ های بسیار پایین‌ تری که برای نفت می‌ پردازند، کاهش نمی‌ دهند.

دونالد ترامپ ادامه داد: این قیمت‌ها (قیمت نفت) مثل سنگ در حال سقوط هستند! به عبارت دیگر، به مشتریان گران‌ فروشی می‌ شود. من به وزارت دادگستری دستور داده‌ام که فوراً بررسی این موضوع را آغاز کند. بهتر است قیمت بنزین خیلی سریع‌تر از آنچه من می‌بینم شروع به کاهش کند!

این در حالیست که پس از آغاز تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴)، جهش قیمت ها در این کشور در تمامی محصولات به ویژه بنزین باعث بروز انتقادهای گسترده ای در میان سناتورها و مقامات این کشور شد.