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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

توهمات جدید ترامپ درباره تفاهم نامه با ایران 

توهمات جدید ترامپ درباره تفاهم نامه با ایران 

دونالد ترامپ در تلاش برای فرار به جلو جهت توجیه شکست آمریکا در جنگ با ایران مدعی شد که ایران امتیازات بسیار بزرگی می دهد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه فرار به جلو برای توجیه شکست‌هایش در جنگ علیه ایران مدعی شد که ایران امتیازات بسیار زیادی می دهد.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت که جنگ خیلی خوب پیش می‌رود و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی در این جنگ است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا که در ابتدای جنگ، سقوط حاکمیت و از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران را جزو اهداف اصلی حمله خود برشمرده بود، با فشار شدید ناشی از شکست در جنگ علیه ایران مجبور به مذاکره با تهران جهت باز شدن تنگه هرمز شد و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را به رسمیت شناخته و با مقامات ایرانی که قصد براندازی آنها را داشت، وارد مذاکره شود.

کد مطلب 6870020

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