عزاداران کرمانشاهی تاسوعای حسینی را با شکوه آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری تاسوعای حسینی به یاد علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) از نخستین ساعات صبح امروز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان کرمانشاه آغاز شد و عاشقان اهل بیت (ع) با حضور در هیئت‌ها، تکایا، مساجد و دسته‌های عزاداری ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند.



از ساعات اولیه صبح، خیابان‌ها و معابر اصلی شهر کرمانشاه شاهد حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی بود که با برپایی آیین‌های سنتی عزاداری، یاد و خاطره رشادت‌ها، وفاداری و ایثار حضرت ابوالفضل العباس (ع) را گرامی داشتند.



هیئت‌های عزاداری با حرکت در مسیرهای از پیش تعیین شده و با نوای مرثیه‌سرایی و مداحی، فضای شهر را آکنده از حال و هوای سوگواری سالار شهیدان و یاران باوفایش کردند. عزاداران حسینی نیز با حضور پرشور در این مراسم‌ها، ارادت خود را به سقای دشت کربلا و پرچمدار نهضت عاشورا به نمایش گذاشتند.



در جریان برگزاری مراسم تاسوعای حسینی در کرمانشاه، عزاداران و هیئت‌های مذهبی ضمن سردادن شعارهای مذهبی و انقلاب با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.



همچنین در نقاط مختلف شهر، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی با توزیع آب، شربت و نذورات از عزاداران پذیرایی کردند. توزیع آب و شربت در این روز، یادآور تشنگی اهل بیت (ع) در صحرای کربلا و رشادت‌های حضرت ابوالفضل العباس (ع) در راه تأمین آب برای خیمه‌های امام حسین (ع) بود.



مردم مؤمن و ولایت‌مدار کرمانشاه با حضور گسترده در آیین‌های عزاداری تاسوعا، بار دیگر عشق و ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش به نمایش گذاشتند و در سوگ علمدار کربلا به عزاداری پرداختند.



مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در شهرها و مناطق مختلف استان کرمانشاه تا ساعات پایانی امروز ادامه خواهد داشت و فردا نیز همزمان با عاشورای حسینی، آیین‌های گسترده سوگواری در سراسر استان برگزار می‌شود.