اعتیاد به فضای مجازی؛ تهدیدی برای سلامت روان و روابط خانوادگی

فاطمه سرگزی مدیر سلامت روان و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف فضای مجازی، نسبت به پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از استفاده بیرویه از اینترنت و ابزارهای دیجیتال هشدار داد و اظهار داشت: اعتیاد به فضای مجازی، ناتوانی در کنترل میزان استفاده از اینترنت و فناوریهای دیجیتال، میتواند سلامت جسمی و روانی افراد را تحت تاثیر قرار داده و به تدریج موجب اختلال در عملکردهای شغلی، تحصیلی و همچنین تضعیف روابط اجتماعی و خانوادگی شود.
وی افزود: یکی از نشانههای مهم اعتیاد به فضای مجازی، بروز اضطراب، استرس و بیقراری هنگام عدم دسترسی به اینترنت یا شبکههای اجتماعی است، از این رو، شناسایی عوامل و نیازهای پاسخدادهنشدهای که فرد را به استفاده افراطی از فضای مجازی سوق میدهد، نخستین گام در پیشگیری و درمان این آسیب محسوب میشود.
مدیر سلامت روان و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به راهکارهای مقابله با این معضل اظهار داشت: تعیین زمان مشخص برای استفاده از اینترنت، تقویت ارتباطات حضوری، مشارکت در فعالیتهای گروهی و جایگزین کردن سرگرمیهای مفید مانند مطالعه، ورزش و فعالیتهای فرهنگی به جای حضور بیهدف در فضای مجازی، نقش مؤثری در ارتقای سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی افراد دارد.
سرگزی همچنین بر نقش کلیدی خانوادهها در مدیریت مصرف اینترنت فرزندان تأکید کرد و گفت: آگاهیبخشی درباره مخاطرات فضای مجازی، استفاده از ابزارهای کنترل والدین (Parental Control) و محدودسازی زمان استفاده از صفحهنمایش، بهویژه در سنین کودکی و نوجوانی، از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای ناشی از فضای آنلاین است.
وی خاطرنشان کرد: والدین باید با ایجاد فضایی مبتنی بر گفتوگو و تعامل، نسبت به تجربیات فرزندان خود در فضای مجازی آگاهی داشته باشند و آنان را در برابر تهدیدها و آسیبهای احتمالی آگاه کنند.
مدیر سلامت روان و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پایان تصریح کرد: در صورت بروز چالش در مدیریت الگوی مصرف اینترنت فرزندان، بهرهگیری از مشاورههای تخصصی روانشناسان کودک و نوجوان میتواند راهکاری مؤثر برای اصلاح رفتار و پیشگیری از مشکلات جدیتر در آینده باشد.
نظر شما