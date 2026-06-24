کشف بیش از ۱۸۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، طی یک ماه گذشته با تشدید اقدامات کنترلی، اجرای گشت‌های هدفمند و پایش مستمر نوار مرزی، موفق به شناسایی و توقیف ۵۴ دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین حامل کالای قاچاق در سطح حوزه استحفاظی استان شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزبانان در بازرسی از خودروهای توقیفی موفق شدند ۱۰ تن و ۹۳۰ کیلوگرم آرد، ۱۸۰ هزار نخ انواع محصولات دخانی، ۲۶ هزار و ۵۰۰ ثوب البسه، ۲ هزار و ۷۶۰ کیلوگرم فرآورده‌های شیلاتی، ۱۰ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال وجه نقد، ۱۶۲ هزار و ۹۵۰ عدد انواع داروی غیرمجاز و ۹۶ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

️وی با اشاره به دستگیری ۷۸ متهم در این رابطه، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده بالغ بر ۱۸۸ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال برآورد شده است.

️سردار شجاعی در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا و سوخت خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، به صورت شبانه‌روزی از مرزهای کشور حراست کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق که امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد.