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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

دیدگاه اسلام آباد درباره تمرکز محورهای مذاکرات میان ایران و آمریکا

دیدگاه اسلام آباد درباره تمرکز محورهای مذاکرات میان ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد: مذاکرات بین واشنگتن و تهران در حال حاضر بر برنامه هسته‌ای، دارایی‌های (بلوکه شده) ایران و لبنان متمرکز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت: مذاکرات بین واشنگتن و تهران در حال حاضر بر برنامه هسته‌ای، دارایی‌های (بلوکه شده) ایران و لبنان متمرکز است.

وزیر امور خارجه پاکستان ادعا کرد: هزینه یا مجوز تردد برای تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.

این در حالیست که سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ساعاتی پیش در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات میان آمریکا و ایران نکات مهمی را به همراه داشت و کشورهای میانجی یعنی پاکستان و قطر، اجرای توافقات انجام شده را پیگیری خواهند کرد. این توافق‌نامه، خط ارتباطی مستقیمی را بین تهران و واشنگتن برای جلوگیری از مشکلات پیش‌بینی کرده است. ما به ارتباط خود با کشورهای دوست که به طور مؤثر در حمایت از مذاکرات بین ایران و آمریکا نقش داشته‌اند، ادامه می‌دهیم. ما با تیم‌های آمریکایی و ایرانی در تماس هستیم تا اجرای مؤثر یادداشت تفاهم را تضمین کنیم. مذاکرات فنی در سطح کارشناسی هفته آینده با میانجیگری پاکستان و قطر ازسر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6869735

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